«Спартак» и Хендрикс расторгли контракт

«Спартак» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником

Контракт полузащитника с «красно-белыми» должен был истечь летом 2024 года.

«Желаем Йорриту успехов!» — говорится в заявлении московского коллектива.

27‑летний игрок перешел в «Спартак» в 2021 году из ПСВ. В январе этого года Хендрикс был арендован «Фейеноордом» до конца июня 2023‑го с опцией выкупа. Нидерландский хавбек досрочно покидает клуб из Роттердама, в статусе свободного агента он присоединится к немецкой «Фортуне».

Хендрикс провел 22 матча в составе «народной команды» и не отметился результативными действиями.