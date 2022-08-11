В 21:00 11.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги конференций.

Последний матч между собой: «РФШ» — «Хайберниан» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хайберниан» — «РФШ». Коэффициент ставки — 3.10.

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