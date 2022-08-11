Защитник «Локомотива» перенес операцию на колене

Защитникуспешно перенес операцию на колене в Германии.

Центральный защитник получил травму крестообразной связки колена в матче 2-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:2). Игрок может пропустить от 7 до 9 месяцев.

«Операция прошла успешно. Был выполнен полный объем работ — проведена пластика передней крестообразной связки, шов мениска. Сейчас Лукас чувствует себя хорошо.

Первые три-четыре недели он будет находиться при клинике, начальный этап реабилитации футболист проведет там. Затем он вернется в расположение команды, чтобы продолжить процесс восстановления.

Здоровья, Лукас! Очень ждем твоего скорейшего возвращения на поле», — приводит слова врача московского клуба Игоря Калюжного пресс-служба «Локомотива».

21-летний Фассон этим летом перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» за три миллиона евро.