В 21:00 11.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификационном раунде ЛЕ.

Последний матч между собой: «Мальмё» — «Дюделанж» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дюделанж» — «Мальмё» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.62 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Дюделанж»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Дюделанж — Мальмё.

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