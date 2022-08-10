Ромелу Лукаку: Сезон в «Челси» был трудным для меня, поэтому я решил вернуться в «Интер»

Нападающий «Интера», арендованный у лондонского «Челси», назвал несколько причин, по которым решил вернуться в итальянскую команду.

«Когда я уходил, я хотел вновь попробовать себя в "Челси". Ранее я провёл в лондонском клубе 11 лет и хотел вернуться, чтобы стать главным героем. После последней игры я стал думать, какой вариант будет лучшим для меня. Сезон в "Челси" был трудным для меня, и я думаю, что в будущем ничего не изменится. Поэтому я решил вернуться в "Интер".

Этот сезон в "Челси" дал мне дополнительную мотивацию играть лучше, чем раньше. Думаю, за год люди забыли, что я умею делать на поле», — приводит слова Лукаку Goal.com.

Напомним, ранее Лукаку уже выступал за «Интер», он провёл 95 матчей и забил 64 гола во всех турнирах. В сезоне-2021/2022 в составе «Челси» он принял участие в 44 играх и отличился 15 раз.