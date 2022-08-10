Источник: ПСЖ не рассчитывает на Икарди

Нападающийисключен из состава команды, сообщает RMC Sport

Парижский клуб включил аргентинца в список «нежелательных» на тренировках игроков, он будет тренироваться отдельно от основной команды.

ПСЖ дал Икарди понять, что на него не рассчитывают. Форвард не попал в заявку на матч первого тура Лиги 1 с «Клермоном».

Одним из претендентов на 29-летнего нападающего является «Монца» . Также клуб может арендовать Икарди с правом выкупа.

Контракт Икарди с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне он провел 24 матча в лиге 1, забив 4 гола и сделав 4 ассиста.