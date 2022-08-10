начнут матч в 03:30 в плей-офф Кубка Либертадорес, 10.08.2022.

Последний матч между собой: «Коринтианс» — «Фламенго» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фламенго» — «Коринтианс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.70 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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