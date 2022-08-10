«МЮ» не может согласовать условия личного контракта с вингером «Ювентуса» Адриеном Рабьо

Английский «Манчестер Юнайтед» не может договориться с полузащитником итальянского «Ювентуса»об условиях личного контракта, сообщает Get Football News Italy

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» договорился с «Ювентусом» о трансфере 27-летнего француза.

По информации источника, при обсуждении условий личного соглашения возникли проблемы. Мать и агент полузащитника Вероника требует у манкунианского клуба контракт сроком на три года с зарплатой более 10 миллионов евро в год. Также она хочет получить гарантии, что «красные дьяволы» будут играть в Лиге чемпионов.

В связи с этими требованиями оформление сделки замедлилось.

При этом главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг поговорил с Рабьо по телефону и сообщил ему о своей заинтересованности в совместной работе.

В прошедшем сезоне Рабьо отдал две результативные передачи в 45 матчах за туринцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.