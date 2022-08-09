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    WhoScored включил Зинченко в символическую сборную 1-го тура АПЛ

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    Статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную 1-го тура АПЛ сезона-2022/2023.

    Александр Зинченко
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    Александр Зинченко

    В список игроков тура включен и новичок «Арсенала» Александр Зинченко. Украинский футболист сделал голевую передачу в матче с «Кристал Пэлас» (2:0).

    Символическая сборная выглядит следующим образом:

    Голкипер: Эдуард Менди («Челси»),

    Защитники: Бен Уайт («Арсенал»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Ллойд Келли («Борнмут»), Александр Зинченко («Арсенал»)

    Полузащитники: Эмерсон («Тоттенхэм»), Жоэлинтон («Ньюкасл»), Деян Кулушевски («Тоттенхэм»), Джек Харрисон («Лидс»)

    Нападающие: Александр Митрович («Фулхэм»), Дэнни Уэлбек («Брайтон»).

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