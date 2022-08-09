WhoScored включил Зинченко в символическую сборную 1-го тура АПЛ

Александр Зинченко Фото: globallookpress.com
В список игроков тура включен и новичок «Арсенала» Александр Зинченко. Украинский футболист сделал голевую передачу в матче с «Кристал Пэлас» (2:0).
Символическая сборная выглядит следующим образом:
Голкипер: Эдуард Менди («Челси»),
Защитники: Бен Уайт («Арсенал»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Ллойд Келли («Борнмут»), Александр Зинченко («Арсенал»)
Полузащитники: Эмерсон («Тоттенхэм»), Жоэлинтон («Ньюкасл»), Деян Кулушевски («Тоттенхэм»), Джек Харрисон («Лидс»)
Нападающие: Александр Митрович («Фулхэм»), Дэнни Уэлбек («Брайтон»).