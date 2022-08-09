В 19:00 09.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Будё-Глимт» — «Жальгирис» 5:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Жальгирис» — «Будё-Глимт». Коэффициент ставки — 1.95 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Будё-Глимт»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Жальгирис — Будё-Глимт.

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