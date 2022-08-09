Изидор заявил, что намерен выиграть РПЛ с «Локомотивом»

Французский нападающий «Локомотива»поделился своими планами на нынешний сезон РПЛ и рассказал о том, что команда настроена на высокие места в чемпионате.

«У меня нет личных целей. Я хочу выиграть РПЛ с "Локомотивом". Несмотря на то что у нас не было много приобретений, мы укрепились на ключевых позициях. Еще рано судить, но мы полны решимости бороться до конца». — приводит слова Изидора Corse Matin.

В нынешнем сезоне нападающий забил один мяч и отдал одну результативную передачу в четырех матчах за «железнодорожников» в РПЛ. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

После четырех туров РПЛ «Локомотив» набрал два очка и занимает 14-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на восемь баллов.