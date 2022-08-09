Винисиус Жуниор описал самые яркие моменты выступлений «Реала» в прошлом сезоне

Бразильский нападающий мадридского «Реала»вспомнил самые яркие моменты прошлого сезона и рассказал, благодаря чему его команда добивается успехов.

«Быть на высоте в топовых матчах — это заложено в ДНК этого клуба, этой футболки. За этот клуб выступают игроки, которые знают, как подходить к матчам подобных турниров. Всё это слагаемые успеха. Некоторые матчи представляли собой американские горки в плане эмоций. Всё складывалось нам на руку.

Мой любимый момент? Игра с "Манчестер Сити" здесь, на "Сантьяго Бернабеу". Родриго вышел на поле и за две минуты забил два гола, которые вывели нас в финал. Уверен, игра с "Сити" была самым важным эпизодом розыгрыша.

Финал Лиги чемпионов? Это был очень важный момент для нас: для меня, для всей команды. Мы были обязаны завершить столь великолепный сезон победой в финале. Всегда говорю, что моей карьере осталось лет 15 и я не знаю, когда мне выпадет очередная возможность сыграть в финале, так что мне надо было насладиться тем моментом по максимуму.

Чувства после победного гола уникальны. Нет смысла много говорить, чтобы описать их. Насколько это было важно и сколько счастья это принесло, поймут только люди, которые это непосредственно пережили, прошли через такой же сезон, что и мы», — приводит слова Винисиуса пресс-служба УЕФА на сайте.