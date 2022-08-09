начнут матч в 21:45 в кубке Лиги Англии, 09.08.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Милтон-Кинс Донс»).

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