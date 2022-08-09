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    Крыховяк: Руководство «Краснодара» хотело, чтобы я остался

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    Бывший футболист «Краснодара» Гжегож Крыховяк рассказал, почему покинул российский клуб.

    Гжегож Крыховяк
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    Гжегож Крыховяк

    С июля Крыховяк выступает за «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.

    «Были и другие варианты, в том числе из Европы. Я проанализировал предложения и выбрал лучший вариант.

    Скажу так: когда я был в "Реймсе", я не думал, что уеду в Испанию. Играя за "Севилью", я даже не думал, что меня купит "ПСЖ", причем нынешний "ПСЖ".

    До ситуации на Украине я даже не думал, что уеду из России. В "Краснодаре" я чувствовал себя прекрасно, спортивный проект был великолепен.

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    • Выяснилось, что через несколько месяцев мне нужно было собираться и ехать в Грецию. В футболе сложно что-то планировать, если не сказать больше.

    Руководство "Краснодара" хотело, чтобы я остался, и другого варианта не рассматривали. Это очень осложняло всю ситуацию.

    Как только УЕФА разрешил уходить в аренду, наши переговоры, по сути, закончились. "Краснодар" сдался.

    Я постарался как можно скорее найти новый клуб, чтобы нормально начать подготовительный период, так как последние несколько месяцев были довольно динамичными.

    У меня не было возможности расторгнуть контракт с "Краснодаром". Это также бы повлекло за собой астрономические финансовые потери.

    Ни один клуб не допустит ситуации, когда однажды игрок скажет: "Я не хочу здесь больше играть, я еду домой". Однако я имел право выбирать команду, в которую перейду», — приводит слова Крыховяка SportoweFakty.

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