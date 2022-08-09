Крыховяк: Руководство «Краснодара» хотело, чтобы я остался

С июля Крыховяк выступает за «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.
«Были и другие варианты, в том числе из Европы. Я проанализировал предложения и выбрал лучший вариант.
Скажу так: когда я был в "Реймсе", я не думал, что уеду в Испанию. Играя за "Севилью", я даже не думал, что меня купит "ПСЖ", причем нынешний "ПСЖ".
До ситуации на Украине я даже не думал, что уеду из России. В "Краснодаре" я чувствовал себя прекрасно, спортивный проект был великолепен.
Выяснилось, что через несколько месяцев мне нужно было собираться и ехать в Грецию. В футболе сложно что-то планировать, если не сказать больше.
Руководство "Краснодара" хотело, чтобы я остался, и другого варианта не рассматривали. Это очень осложняло всю ситуацию.
Как только УЕФА разрешил уходить в аренду, наши переговоры, по сути, закончились. "Краснодар" сдался.
Я постарался как можно скорее найти новый клуб, чтобы нормально начать подготовительный период, так как последние несколько месяцев были довольно динамичными.
У меня не было возможности расторгнуть контракт с "Краснодаром". Это также бы повлекло за собой астрономические финансовые потери.
Ни один клуб не допустит ситуации, когда однажды игрок скажет: "Я не хочу здесь больше играть, я еду домой". Однако я имел право выбирать команду, в которую перейду», — приводит слова Крыховяка SportoweFakty.