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    Йоканович рассказал, почему забрал у Шунина капитанскую повязку в «Динамо»

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    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович объяснил, почему новым капитаном команды стал полузащитник Даниил Фомин.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    До этого капитанскую повязку в «Динамо» носил голкипер Антон Шунин.

    «Антон Шунин много лет в "Динамо", давно был капитаном. Сейчас у нас новое поколение, новая команда, много молодых футболистов. И я предпочитаю, чтобы капитаном был полевой футболист.

    Я объяснил это Шунину, он всё понял, его статус в команде не поменялся. Так или иначе, у него большой опыт, с капитанской повязкой или без нее. Жду, что Антон будет одним из капитанов Динамо», — приводит слова Йокановича «Матч ТВ».

    «Динамо» набрало восемь очков и занимает четвертое место в таблице РПЛ после четырех туров.

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