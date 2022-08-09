Йоканович рассказал, почему забрал у Шунина капитанскую повязку в «Динамо»

Главный тренер «Динамо»объяснил, почему новым капитаном команды стал полузащитник

До этого капитанскую повязку в «Динамо» носил голкипер Антон Шунин.

«Антон Шунин много лет в "Динамо", давно был капитаном. Сейчас у нас новое поколение, новая команда, много молодых футболистов. И я предпочитаю, чтобы капитаном был полевой футболист.

Я объяснил это Шунину, он всё понял, его статус в команде не поменялся. Так или иначе, у него большой опыт, с капитанской повязкой или без нее. Жду, что Антон будет одним из капитанов Динамо», — приводит слова Йокановича «Матч ТВ».

«Динамо» набрало восемь очков и занимает четвертое место в таблице РПЛ после четырех туров.