Каррера: Можно говорить с уверенностью — «Спартак» будет бороться за чемпионство

Бывший главный тренер «Спартака»считает, что красно-белые готовы к борьбе сза победу в чемпионате России.

«Спартак» набрал 10 очков в четыре первых турах РПЛ. Как известно, перед началом сезона команду возглавил 33-летний испанец Гильермо Абаскаль.

«Абаскаль делает хорошую работу, игра радует глаз — отличный атакующий футбол и заслуженное первое место.

"Спартак", безусловно, будет бороться с "Зенитом" за чемпионство. Об этом можно говорить с уверенностью», — приводит слова Карреры Sport24.

В пятом туре РПЛ «Спартак» сыграет на своем поле против «Сочи». Матч пройдет 14 августа, начало — в 20:00 мск.