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    Уткин: Травма Мозеса — серьезный удар для «Спартака»

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    Известный блогер Василий Уткин прокомментировал новость о том, что полузащитник красно-белых Виктор Мозес больше не сыграет в этом году из-за травмы ахиллова сухожилия.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    Ранее стало известно, что Мозес выбыл как минимум на полгода.

    «Про травму Мозеса. Серьезный удар, конечно.

    У него была совершенно новая роль при Абаскале, и роль ключевая, собственно, и делавшая из "Спартака" команду-трансформер (ну, или по терминологии самого тренера — команду-хамелеон).

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    • Впрочем, на одном ведь игроке все перестроения основываться не могут. Надеюсь, это была не последняя из новых для "Спартака" идей Абаскаля.

    Надеюсь — потому что пока за его работой было здорово интересно смотреть», — написал Уткина в своем телеграм-канале.

    Мозес получил травму в матче четвертого тура РПЛ против «Урала» (2:0). В середине первого тайма нигерийский футболист покинул поле на носилках.

    В новом чемпионате России Мозес провел четыре матча и забил два гола.

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