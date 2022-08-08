Уткин: Травма Мозеса — серьезный удар для «Спартака»

Известный блогерпрокомментировал новость о том, что полузащитник красно-белыхбольше не сыграет в этом году из-за травмы ахиллова сухожилия.

Ранее стало известно, что Мозес выбыл как минимум на полгода.

«Про травму Мозеса. Серьезный удар, конечно.

У него была совершенно новая роль при Абаскале, и роль ключевая, собственно, и делавшая из "Спартака" команду-трансформер (ну, или по терминологии самого тренера — команду-хамелеон).

Впрочем, на одном ведь игроке все перестроения основываться не могут. Надеюсь, это была не последняя из новых для "Спартака" идей Абаскаля.

Надеюсь — потому что пока за его работой было здорово интересно смотреть», — написал Уткина в своем телеграм-канале.

Мозес получил травму в матче четвертого тура РПЛ против «Урала» (2:0). В середине первого тайма нигерийский футболист покинул поле на носилках.

В новом чемпионате России Мозес провел четыре матча и забил два гола.