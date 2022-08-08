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    Широков: Травма Мозеса — шанс для Игнатова

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    Бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал новость о том, что полузащитник красно-белых Виктор Мозес больше не сыграет в этом году из-за травмы ахиллова сухожилия.

    Роман Широков
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    Роман Широков

    Ранее стало известно, что Мозес выбыл как минимум на полгода.

    «Серьезная кадровая потеря для "Спартака". Мозес хорошо начал чемпионат. Но есть те, кто сможет заменить, хоть игрока такого уровня нет, если бы Мозес все время так играл.

    Могут Игнатов и Зиньковский закрепиться. Игнатов в последней игре именно на этой позиции играл. Это шанс больше для него.

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    • Мозесу будет тяжело вернуться на свой уровень после долгого восстановления? Ерунда это всё. Там не такая серьезная травма. Операция на ахилле — одна из самых легких операций. Единственная проблема — это восстановить подвижность. Думаю, с этим проблем не будет. Все-таки в "Спартаке" хорошие реабилитологи работают.

    С учетом того, что нужно еще вернуться на тот уровень, то нужно месяцев 8–9. В следующем году будет в порядке. Потом его на годик продлят — нормально будет. Не думаю, что у нас за это время появится кто-то сильнее», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

    Мозес получил травму в матче четвертого тура РПЛ против «Урала» (2:0). В середине первого тайма нигерийский футболист покинул поле на носилках.

    В новом чемпионате России Мозес провел четыре матча и забил два гола.

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