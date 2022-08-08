Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев назвал своих кумиров в РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов»прокомментировал игру нескольких футболистов РПЛ и выделил своих фаворитов в нынешнем розыгрыше.

«Кто из игроков РПЛ впечатлил? Много классных. Те же Бериша, Захарян, другие. Но больше всего нравятся Сантос с Барриосом. Столько работы, причем так эстетично! Они не просто таскают рояль, они его еще и полируют», — приводит слова Пиняева комментатор Дмитрий Шнякин в телеграм-канале.

17-летний Пиняев в настоящее время восстанавливается после пневноторакса.

В минувшем сезоне Пиняев сыграл за «Крылья» в 30 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до 2025 года.