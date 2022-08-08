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    Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев назвал своих кумиров в РПЛ

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    Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал игру нескольких футболистов РПЛ и выделил своих фаворитов в нынешнем розыгрыше.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    «Кто из игроков РПЛ впечатлил? Много классных. Те же Бериша, Захарян, другие. Но больше всего нравятся Сантос с Барриосом. Столько работы, причем так эстетично! Они не просто таскают рояль, они его еще и полируют», — приводит слова Пиняева комментатор Дмитрий Шнякин в телеграм-канале.

    17-летний Пиняев в настоящее время восстанавливается после пневноторакса.

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    • В минувшем сезоне Пиняев сыграл за «Крылья» в 30 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до 2025 года.

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