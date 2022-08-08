Агент защитника ЦСКА Щенникова: Надеемся, что до конца месяца игрок вернется в общую группу

, агент защитника ЦСКА, рассказал о том, когда игрок снова сможет выйти на поле и как футболист отнесся к новым трансферам команды.

«На данный момент у него не залеченная травма. Восстановление идет по графику. Надеемся, что до конца месяца игрок вернется в общую группу и сможет помочь ЦСКА в официальных играх.

Что касается трансфера Мойзеса, то Георгий всегда положительно относится к здоровой конкуренции в команде. Подписание нового левого защитника не является проблемой для него.

С тренером у меня был телефонный разговор. Мы обсуждали с Владимиром роль Георгия в команде. Главный тренер не сомневается в игровых качествах Щенникова, но его беспокоит травма игрока и то, что, к сожалению, в связи со здоровьем он не может помочь команде в настоящий момент», — сказал агент корреспонденту «СЭ».

У 31-летнего Щенникова диагностировали воспаление сухожилия. В этом сезоне футболист ни разу не вышел на поле в РПЛ.

Напомним, ЦСКА вместе со «Спартаком» лидируют в турнирной таблице РПЛ — за 4 матча команды набрали по 10 очков.