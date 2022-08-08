ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу Лукаку«Люди говорят, что он проклят»: непростая судьба игроков «Челси», игравших под девятым номером
  • 11:39
    • «Урал» объявил об увольнении Шалимова с поста главного тренера
  • 15:09
    • В «Барселоне» подтвердили, что хотят избавиться от Самюэля Умтити и Мартина Брейтуэйта
  • 14:37
    • «Барселона» хочет аннулировать действующий контракт Френки де Йонга
  • 14:27
    • Президент «Урала» назвал причину увольнения Игоря Шалимова
  • 13:48
    • «МЮ» может приобрести Рабьо
    Все новости спорта

    В «Барселоне» подтвердили, что хотят избавиться от Самюэля Умтити и Мартина Брейтуэйта

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Трансферы
    Президент «Барселона» Жоан Лапорта подтвердил то, что каталонский клуб готов расстаться с нападающим Мартином Брейтуэйтом и центральным защитником Самюэлем Умтити. Об этом сообщает beIN Sports.

    Самюэль Умтити
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Самюэль Умтити

    «Хави не рассчитывает на Умтити и Брэйтуэйта, поэтому им лучше уйти из "Барселоны". Мы ожидаем, что клуб покинет еще больше игроков. Учитывая все операции, проведенные нами, мы считаем, что сможем зарегистрировать всех новичков, а также футболистов, подписавших новые контракты». — сказал Лапорта.

  • «Барселона» хочет аннулировать действующий контракт Френки де Йонга
  • Читайте по теме

    • В прошедшем сезоне 28-летний француз Умтити провел один матч за каталонцев и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

    На счету 31-летнего датчанина Мартина два гола и одна передача в четырех матчах за «сине-гранатовых» в сезоне-2021/22. Соглашение с «блауграной» действует до лета 2024-го.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В дерби Татарстана забьют не все
  • «Нефтехимик» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Одержит ли «Вест Бромвич» первую победу в новом сезоне?
  • «Вест Бромвич» — «Уотфорд». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • «Канониры» переиграют «Балтику»
  • «Балтика» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.41
  • Экспресс дня 8 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Балтика — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Виктория — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч ПСВ — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Ференцварош — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Болонья — Козенца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  3.12
  • Прогноз на матч Штурм — Динамо Киев
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры