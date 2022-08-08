В «Барселоне» подтвердили, что хотят избавиться от Самюэля Умтити и Мартина Брейтуэйта

Президент «Барселона»подтвердил то, что каталонский клуб готов расстаться с нападающими центральным защитником. Об этом сообщает beIN Sports

«Хави не рассчитывает на Умтити и Брэйтуэйта, поэтому им лучше уйти из "Барселоны". Мы ожидаем, что клуб покинет еще больше игроков. Учитывая все операции, проведенные нами, мы считаем, что сможем зарегистрировать всех новичков, а также футболистов, подписавших новые контракты». — сказал Лапорта.

В прошедшем сезоне 28-летний француз Умтити провел один матч за каталонцев и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

На счету 31-летнего датчанина Мартина два гола и одна передача в четырех матчах за «сине-гранатовых» в сезоне-2021/22. Соглашение с «блауграной» действует до лета 2024-го.