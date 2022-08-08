Рассказов останется в «Спартаке»

не собирается продавать защитникадо закрытия летнего трансферного окна. Об этом сообщил агент футболиста Валериюс Мижигурскис.

«Вариант с переходом Николая не рассматривается. Идет тренировочный процесс, сезон длинный. Всему свое время.

Есть тренировочный процесс, и тренер решает, кто и когда играет. Некоторые тренеры за день до матча не знают, кто будет играть. Гарантий никаких не было», — сказал агент, слова которого передает Sport24.

Рассказов пока ни разу не играл за «Спартак» в новом сезоне.

Напомним, ранее стало известно, что полузащитник «Спартака» Виктор Мозес выбыл до конца года из-за серьезной травмы.