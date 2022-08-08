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    Рассказов останется в «Спартаке»

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    «Спартак» не собирается продавать защитника Николая Рассказова до закрытия летнего трансферного окна. Об этом сообщил агент футболиста Валериюс Мижигурскис.

    Николай Рассказов
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    Николай Рассказов

    «Вариант с переходом Николая не рассматривается. Идет тренировочный процесс, сезон длинный. Всему свое время.

    Есть тренировочный процесс, и тренер решает, кто и когда играет. Некоторые тренеры за день до матча не знают, кто будет играть. Гарантий никаких не было», — сказал агент, слова которого передает Sport24.

    Рассказов пока ни разу не играл за «Спартак» в новом сезоне.

    Напомним, ранее стало известно, что полузащитник «Спартака» Виктор Мозес выбыл до конца года из-за серьезной травмы.

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