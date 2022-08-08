Мостовой: «Зенит» может быть доволен ничьей с «Ахматом»

Экс-полузащитник сборной Россиипрокомментировал гостевую ничью «Зенита» с «Ахматом» (0:0) в матче 4-го тура РПЛ.

«У "Зенита" было бы больше шансов додавить соперника, если бы не удаление. Но с "Ахматом" в Грозном не бывает просто ни одной команде, даже самой топовой, даже в равных составах.

А в меньшинстве "Зенит" может быть доволен увезенной оттуда ничьей», — цитируют Мостового «Известия».

После четырех туров РПЛ сине-бело-голубые набрали восемь очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Грозненский клуб с пятью баллами располагается на девятой позиции.