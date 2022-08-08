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    Черевченко отказал трем иностранным клубам. Тренер ждет предложения от «Локомотива»

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко признался, что хотел бы вернуться в московский клуб.

    Игорь Черевченко
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    Игорь Черевченко

    «Интересно ли было бы вернуться в "Локомотив"? Не просто интересно, а очень интересно. Все‑таки это родной для меня клуб, очень за него переживаю.

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    • После ухода из "Химок" у меня было три предложения из‑за границы, но всем отказал. Не готов расставаться с семьей, без нее мне будет тяжеловато.

    Так что в данный момент в приоритете поиск команды в России», — приводит слова Черевченко «Р-Спорт».

    Напомним, перед началом сезона главным тренером «Локомотива» стал немец Йозеф Циннбауэр. «Железнодорожники» набрали в четырех турах два очка и занимают в турнирной таблице РПЛ 14-е место.

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