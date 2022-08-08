Черевченко отказал трем иностранным клубам. Тренер ждет предложения от «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива»признался, что хотел бы вернуться в московский клуб.

«Интересно ли было бы вернуться в "Локомотив"? Не просто интересно, а очень интересно. Все‑таки это родной для меня клуб, очень за него переживаю.

После ухода из "Химок" у меня было три предложения из‑за границы, но всем отказал. Не готов расставаться с семьей, без нее мне будет тяжеловато.

Так что в данный момент в приоритете поиск команды в России», — приводит слова Черевченко «Р-Спорт».

Напомним, перед началом сезона главным тренером «Локомотива» стал немец Йозеф Циннбауэр. «Железнодорожники» набрали в четырех турах два очка и занимают в турнирной таблице РПЛ 14-е место.