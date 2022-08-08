ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу Лукаку«Люди говорят, что он проклят»: непростая судьба игроков «Челси», игравших под девятым номером
  • 11:39
    • «Урал» объявил об увольнении Шалимова с поста главного тренера
  • 15:09
    • В «Барселоне» подтвердили, что хотят избавиться от Самюэля Умтити и Мартина Брейтуэйта
  • 14:37
    • «Барселона» хочет аннулировать действующий контракт Френки де Йонга
  • 14:27
    • Президент «Урала» назвал причину увольнения Игоря Шалимова
  • 13:48
    • «МЮ» может приобрести Рабьо
    Все новости спорта

    Балтика — Арсенал Тула. Смотреть онлайн в прямом эфире

    08.08.2022 в 20:00 начнется матч в очередном туре ФНЛ Балтика — Арсенал Тула

    Футбол ФНЛ Балтика Арсенал Тула Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Балтика и Арсенал Тула начнут матч в 20:00 в очередном туре ФНЛ, 08.08.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Балтика» — «Арсенал Тула» 1:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Балтика» — «Арсенал Тула» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.41.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Балтика»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Балтика — Арсенал Тула.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В дерби Татарстана забьют не все
  • «Нефтехимик» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Одержит ли «Вест Бромвич» первую победу в новом сезоне?
  • «Вест Бромвич» — «Уотфорд». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • «Канониры» переиграют «Балтику»
  • «Балтика» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.41
  • Экспресс дня 8 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Балтика — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Виктория — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч ПСВ — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Ференцварош — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Болонья — Козенца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  3.12
  • Прогноз на матч Штурм — Динамо Киев
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры