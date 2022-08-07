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    Семак: В первом тайме «Ахмат» выстроил бетонный автобус у своих ворот

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Ахматом» (0:0) в четвертом туре РПЛ.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    Весь второй тайм «Зенит» провел в меньшинстве. За четыре минуты до перерыва с поля был удален голкипер питерской команды Даниил Одоевский.

    «Тяжелая игра, как мы и ожидали. В первом тайме, играя в равных составах, мы владели преимуществом, но, к сожалению, в обороне действовали далеко не безупречно, в отличие от других матчей. Одна из наших ошибок привела к удалению. В меньшинстве играть гораздо сложнее, но тем не менее и во втором тайме мы создавали хорошие моменты и могли забить — у Малкома была пара хороших моментов.

    Думаю, результат справедлив. К сожалению, сегодня мы сыграли в обороне не так, как хотелось бы. Будем готовиться к следующему матчу.

    Конечно, удаление повлияло на игру команды. Удаление игрока очень серьезно влияет на ход матча. Что касается игры, то, по-моему, в первом тайме "Ахмат" выстроил бетонный автобус у своих ворот, когда мы играли в равных составах, и вскрывать такую оборону было достаточно сложно.

    У нас был шикарный момент на последней минуте — конечно, мы хотели победить. Но ребятам было тяжело — они абсолютно не железные, — поэтому сегодня с точки зрения движения, командной игры и самоотдачи смотрелись очень хорошо. Что касается обороны, то во втором тайме была одна явная ошибка. В первом тайме было два момента у наших ворот — в большей степени индивидуальные ошибки. Понятно, что в этих ошибках нельзя обвинять кого-то из игроков, но, по сути, они приводили к несогласованным действиям в обороне.

    Конкуренты набирают очки, но и мы свои тоже наберем. Конечно, нам не может нравиться терять очки, но чемпионат длинный, выигрывает тот, кто потеряет их меньше на дистанции. А терять будут все. Выезды у нас достаточно простые, поэтому будем готовиться к другим матчам, чтобы терять меньше очков.

    Что касается удаления Одоевского, то посмотрим на его состояние и на состояние других игроков. У нас есть Миша, есть Иван — посмотрим. Кто будет лучше готов, тот и будет играть. То, что Одоевский пропустит следующую игру, — это точно», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

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