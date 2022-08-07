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    Роберт Левандовский рассказал почему перешел в «Барселону»

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    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, перешедший летом из мюнхенской «Баварии» рассказал, что повлияло на него в принятие этого решения.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    «Первые разговоры о возможном подписании контракта с "Барселоной" были некоторое время назад. Я знал, что подсказывало моё сердце и я хотел подписать это соглашение. Было идеальное время для следующего шага», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

    Напомним, форвард перешёл в «Барселону» из «Баварии» в текущее трансферное окно, заключив контракт до конца сезона-2025/2026.

    Первый матч нового сезона Ла Лиги «Барселона» проведёт 13 августа с «Райо Вальекано».

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