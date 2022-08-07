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    Монца — Фрозиноне. Смотреть онлайн в прямом эфире

    07.08.2022 в 22:15 начнется матч в Кубке Италии по футболу Монца — Фрозиноне

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Фрозиноне
    Монца и Фрозиноне начнут матч в 22:15 в Кубке Италии по футболу, 07.08.2022.

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    Последний матч между собой: «Фрозиноне» — «Монца» 4:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Монца»).

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