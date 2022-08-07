«Челси» намерен подписать Френки де Йонга из «Барселоны»

Лондонский «Челси» продолжает интересоваться подписанием полузащитника «Барселоны»и уже связывался с руководством испанской команды, но английский клуб поставил одно условие. Об этом сообщает Mundo Deportivo

«Челси» не собирается делать предложение по 25-летнему футболисту, пока он твердо не решит уйти из «Барселоны». Руководство «синих» не хочет тратить время на переговоры, которые точно ничем не закончатся.

По сведениям источника, «Барселона», публично заявляющая о желании сохранить де Йонга, хотела бы продать футболиста, чтобы освободить зарплатную ведомость и заработать неплохую сумму на продаже своего игрока. Однако позиция де Йонга остаётся прежней — он не не намерен уходить из «Барселоны».

Сейчас у де Йонга самая большая зарплата в «Барселоне». Клуб попросил футболиста либо снизить ее, либо уйти в другую команду.