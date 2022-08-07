ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду, Кейн и другие самые некрасивые трансферные саги АПЛ
  • 08:02
    • Медведев выиграл турнир в Лос-Кабосе
  • 11:30
    • «Челси» намерен подписать Френки де Йонга из «Барселоны»
  • 11:13
    • Хесус Медина уверил, что ЦСКА будет бороться за чемпионство в РПЛ
  • 10:28
    • Роберт Левандовский рассказал почему перешел в «Барселону»
  • 08:57
    • Шалимов о возможной отставке: Думаю, в понедельник что-то произойдет. Я готов
    Все новости спорта

    «Челси» намерен подписать Френки де Йонга из «Барселоны»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Челси Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Трансферы
    Лондонский «Челси» продолжает интересоваться подписанием полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга и уже связывался с руководством испанской команды, но английский клуб поставил одно условие. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

    Френки де Йонг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Френки де Йонг

    «Челси» не собирается делать предложение по 25-летнему футболисту, пока он твердо не решит уйти из «Барселоны». Руководство «синих» не хочет тратить время на переговоры, которые точно ничем не закончатся.

    По сведениям источника, «Барселона», публично заявляющая о желании сохранить де Йонга, хотела бы продать футболиста, чтобы освободить зарплатную ведомость и заработать неплохую сумму на продаже своего игрока. Однако позиция де Йонга остаётся прежней — он не не намерен уходить из «Барселоны».

    Сейчас у де Йонга самая большая зарплата в «Барселоне». Клуб попросил футболиста либо снизить ее, либо уйти в другую команду.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чемпион начнет сезон АПЛ крупной победой?
  • «Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Сможет ли тен Хаг стартовать в АПЛ с победы?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Лейпциг» продолжит победную серию против «Штутгарта»?
  • «Штутгарт» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 7 августа
  • Сегодня в 18:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Штутгарт — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Сочи — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Марсель — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ювентус — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры