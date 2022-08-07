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    Тухель сообщил об уходе Алонсо из «Челси»

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил, что в ближайшие дни команду покинет защитник Маркос Алонсо.

    Маркос Алонсо
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    Маркос Алонсо

    «Маркос попросил об уходе, и мы согласились. Было бы бессмысленно выпускать его сегодня на поле», — сказал Тухель после победы над «Эвертоном» (1:0) в первом туре АПЛ.

    Ранее сообщалось, что Алонсо близок к переходу в «Барселону». Тухель одобрил трансфер испанца после покупки у «Брайтона» Марка Кукурельи.

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    • Алонсо — воспитанник «Реала». За «Челси» он выступает с 2016 года, а ранее также играл за «Болтон», «Сандерленд» и «Фиорентину». Контракт Алонсо с «Челси» рассчитан до июня 2023 года. На счету Алонсо 154 матча в составе «синих» и 25 голов.

    В стартовом туре нового сезона Примеры «Барселона» 13 августа сыграет на своем поле с «Райо Вальекано».

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