Тухель сообщил об уходе Алонсо из «Челси»

Главный тренер «Челси»подтвердил, что в ближайшие дни команду покинет защитник

«Маркос попросил об уходе, и мы согласились. Было бы бессмысленно выпускать его сегодня на поле», — сказал Тухель после победы над «Эвертоном» (1:0) в первом туре АПЛ.

Ранее сообщалось, что Алонсо близок к переходу в «Барселону». Тухель одобрил трансфер испанца после покупки у «Брайтона» Марка Кукурельи.

Алонсо — воспитанник «Реала». За «Челси» он выступает с 2016 года, а ранее также играл за «Болтон», «Сандерленд» и «Фиорентину». Контракт Алонсо с «Челси» рассчитан до июня 2023 года. На счету Алонсо 154 матча в составе «синих» и 25 голов.

В стартовом туре нового сезона Примеры «Барселона» 13 августа сыграет на своем поле с «Райо Вальекано».