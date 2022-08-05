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    Мойзес: Очень рад, что ЦСКА оказал мне такое доверие

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    Новый игрок ЦСКА, пришедший в клуб на правах аренды, бразильский защитник Мойзес опубликовал новый пост в одной из социальных сетей, который посвящён переходу в «армейский клуб».

    Мойзес
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    Мойзес

    «Сегодня начинается новая глава в моей карьере. Очень рад, что ЦСКА оказал мне такое доверие. Я готов помочь клубу в достижении больших целей. Спасибо богу, что дал мне возможность оказаться здесь», — написал Мойзес в одной из социальных сетей.

    Мойзес перешёл в ЦСКА из бразильского «Интернасьонала» на правах аренды до конца сезона-2022/2023, при этом у «армейцев» будет опция выкупа игрока.

  • Мойзес стал игроком московского ЦСКА до окончания сезона-2022/23
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    • В этом сезоне Мойзес принял участие в 18 матчах за бразильский клуб во всех турнирах, забив два мяча и отдав две голевые передачи.

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