Мойзес: Очень рад, что ЦСКА оказал мне такое доверие

Новый игрок ЦСКА, пришедший в клуб на правах аренды, бразильский защитникопубликовал новый пост в одной из социальных сетей, который посвящён переходу в «армейский клуб».

«Сегодня начинается новая глава в моей карьере. Очень рад, что ЦСКА оказал мне такое доверие. Я готов помочь клубу в достижении больших целей. Спасибо богу, что дал мне возможность оказаться здесь», — написал Мойзес в одной из социальных сетей.

Мойзес перешёл в ЦСКА из бразильского «Интернасьонала» на правах аренды до конца сезона-2022/2023, при этом у «армейцев» будет опция выкупа игрока.

В этом сезоне Мойзес принял участие в 18 матчах за бразильский клуб во всех турнирах, забив два мяча и отдав две голевые передачи.