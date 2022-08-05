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    Полузащитник ЦСКА Медина высказался о старте ЦСКА в сезоне

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    Полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал удачный старт сезона для команды.

    Хесус Медина
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    Хесус Медина

    «В чём секрет хорошего начала сезона? Мы действительно очень хорошо начали, выдали отличный старт. Команда выполняет все требования тренерского штаба именно так, как они хотят видеть. Все футболисты очень мотивированы, все хотят расти, совершенствоваться и прибавлять с каждым матчем.

    Если говорить о товарищеских матчах на сборах, то там игрокам было сложнее внедрить то, что хочет Федотов. Но мы молодая команда, и, как все молодые ребята, хотим учиться, развиваться и становиться лучше. В первых матчах чемпионата болельщики могли увидеть, что мы многое подправили и заслужили победы в играх с "Уралом" и "Сочи". Обидно, что упустили очки в Нижнем Новгороде, но все еще впереди», — приводит слова Медины официальный сайт ЦСКА.

    После трех туров ЦСКА занимает 3 место в таблице РПЛ с 7 баллами на счету.

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