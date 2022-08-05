ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Садио МанеЮбилейный сезон. Чего ждать от 60-го розыгрыша Бундеслиги?
  • 06:50
    • Медведев пробился в полуфинал турнира в Мексике
  • 00:17
    • «Атлетико» разгромил «Кадис» в товарищеском матче
  • 23:56
    • «Олимпиакос» спасся от поражения в матче отбора Лиги Европы со «Слованом»
  • 22:40
    • «Челси» объявил о продлении контракта с Аспиликуэтой
  • 22:28
    • Гол Нагнойного принес «Заре» победу над «Университатей» в отборе ЛК
    Все новости спорта

    Агуэро назвал своего фаворита нового сезона АПЛ

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Сити
    Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился ожиданиями от предстоящего сезона АПЛ.

    Серхио Агуэро
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Серхио Агуэро

    «Как всегда, я верю, что в этом сезоне Премьер-лига покажет, что она становится одной из самых конкурентоспособных лиг в мире. Моими кандидатами на чемпионство являются "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и, я добавляю "Арсенал ", который очень хорошо усилился и провел отличные игры в предсезонке.

    Преимущество "Сити" в том, что у него уже есть команда, которая знает, что делать на поле, и добавила таких игроков, как Холанд и Хулиан Альварес. Это правда, что они должны адаптироваться, но Гвардиола уже сказал, что великим игрокам не нужно время на адаптацию», — передает слова Агуэро Sportskeeda.

    Напомним, «Манчестер Сити» в минувшем сезоне выиграл золото АПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Старт Бундеслиги будет результативным
  • «Айнтрахт» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Канониры» начнут новый розыгрыш АПЛ с победы
  • «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Как начнется новый сезон во французской Лиге 1?
  • «Лион» — «Аяччо». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.72
  • Экспресс дня 5 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лион — Аяччо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сампдория — Реджина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Клермон — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры