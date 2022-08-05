Агуэро назвал своего фаворита нового сезона АПЛ

Бывший форвард «Манчестер Сити»поделился ожиданиями от предстоящего сезона АПЛ.

«Как всегда, я верю, что в этом сезоне Премьер-лига покажет, что она становится одной из самых конкурентоспособных лиг в мире. Моими кандидатами на чемпионство являются "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и, я добавляю "Арсенал ", который очень хорошо усилился и провел отличные игры в предсезонке.

Преимущество "Сити" в том, что у него уже есть команда, которая знает, что делать на поле, и добавила таких игроков, как Холанд и Хулиан Альварес. Это правда, что они должны адаптироваться, но Гвардиола уже сказал, что великим игрокам не нужно время на адаптацию», — передает слова Агуэро Sportskeeda.

Напомним, «Манчестер Сити» в минувшем сезоне выиграл золото АПЛ.