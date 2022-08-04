В 20:00 04.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги конференций.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Викинг»).

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