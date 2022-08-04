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    Агент: Тюкавину надо пересмотреть свое отношение к тренировкам в «Динамо»

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    Футбольный агент Роман Орещук оценил перспективы молодого нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина при новом тренере команды.

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    В новом сезоне российской Премьер-Лиги команду возглавил Славиша Йоканович. Тюкавин ни разу не вышел на поле в стартовом составе бело-голубых.

    «Йоканович мало доверяет Тюкавину, потому что Смолов сейчас неплохо выглядит, забивает в каждой игре.

    Какой тренер откажется от нападающего, который дает результат, даже в угоду молодому перспективному игроку.

    Тюкавину надо пересмотреть свое отношение к тренировкам и выкладываться по максимуму, выходя на замену.

    Да, амбиции сейчас перехлестывают , хочется играть. Недавно был основным, теперь запасной — это футбол, без этого никуда.

    Надо ли Тюкавину уходить из "Динамо", если игрового времени не станет больше? Это точно не Тюкавину решать. Это будет решать клуб. У него действующий контракт.

    Когда футболист подписывает контракт, он должен быть готов на все. Я не считаю трагедией, что в первых трех турах он начинал в запасе. Сезон долгий, еще все наиграются, а Смолов уже давно не молод. Все в руках Тюкавина.

    Конечно, Тюкавин будет востребован. Он хороший, молодой футболист, наглый по-футбольному. Он бы заиграл во всех командах первой восьмерки, кроме Зенита», — заявил Орещук в интервью «Спорт День за Днем».

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