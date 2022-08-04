начнут матч в 20:00 в квалификации Лиги конференций, 04.08.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Мольде» — «Кишварда». Коэффициент ставки — 2.14 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Мольде»).

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