Холанн: Я должен стать лучше во всем

Норвежский форвард «Манчестер Сити»рассказал, какие он поставил задачи после того, как перешел в стан «горожан» из дортмундской «Боруссии».

«Вопрос был в моих ощущениях, в том, смогу ли я приносить пользу, извлекать максимум и, конечно, развиваться, потому что я все еще молод, мне всего 22 года. Было важно иметь возможность развиваться. Думаю, в "Манчестер Сити" мне это удастся.

В чем тебе нужно стать лучше? Во всем. Я должен стать лучше во всем. Если я хорош в чем-то одном, значит могу стать лучше в чем-то еще, — сказал Холанд в интервью Football Dailу.

Напомним, норвежец перешел в английский клуб из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро. В дебютном матче за "горожан" — "товарняке" против мюнхенской "Баварии" — он забил гол.