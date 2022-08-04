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    Холанн: Я должен стать лучше во всем

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    Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холланн рассказал, какие он поставил задачи после того, как перешел в стан «горожан» из дортмундской «Боруссии».

    Эрлинг Холланн
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    Эрлинг Холланн

    «Вопрос был в моих ощущениях, в том, смогу ли я приносить пользу, извлекать максимум и, конечно, развиваться, потому что я все еще молод, мне всего 22 года. Было важно иметь возможность развиваться. Думаю, в "Манчестер Сити" мне это удастся.

    В чем тебе нужно стать лучше? Во всем. Я должен стать лучше во всем. Если я хорош в чем-то одном, значит могу стать лучше в чем-то еще, — сказал Холанд в интервью Football Dailу.

    Напомним, норвежец перешел в английский клуб из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро. В дебютном матче за "горожан" — "товарняке" против мюнхенской "Баварии" — он забил гол.

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