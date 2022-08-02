Талалаев о матче с «Зенитом»: Нужно, чтобы футбольные боги и люди в черном были лояльны во многих вопросах

Главный тренер «Ахмата»поделился ожиданиями от встречи св четвертом туре РПЛ.

«Помимо того, что нужно сыграть свой самый лучший матч, чтобы добиться результата, нужна фортуна, обязательно; нужно, чтобы футбольные боги и люди в черном тоже были лояльны во многих вопросах. И самое главное — играть в футбол.

Они очень хорошо играют в атаку. Но в обороне, как мы увидели и как показали "Химки", после недонастроя у них возможны варианты, которые тренеры видят, а насколько это будет реализовано, зависит от ребят», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

«Ахмат» набрал четыре очка в первых трех турах нового сезона РПЛ.

Матч «Ахмат» — «Зенит» пройдет 6 августа в Грозном, начало — в 20:00 мск.