В 00:00 01.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Последний матч между собой: «Форталеза» — «Куяба» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Куяба» — «Форталеза» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

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