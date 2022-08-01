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    Федун готов продать стадион «Спартака» за 9-10 млрд рублей

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    Стала известна причина возможной продажи стадиона московского «Спартака».

    «Открытие Банк Арена»
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    «Открытие Банк Арена»

    В настоящее время проводится аудит «Открытие Банк Арены» по поводу ее возможной покупки структурами «Лукойла», сообщает «Спорт-Экспресс». После его окончания стороны окончательно сформулируют свои запросы по цене.

    Отмечается, что сделка может не состояться. Вилка в желании президента «Спартака» Леонида Федуна и нефтяной компании способна оказаться критичной.

    Пока «Лукойл» намеревается потратить на приобретение стадиона не более 6 миллиардов рублей, акционер «Спартака» рассчитывает на 9-10.

    Переход «Открытие Банк Арены» в стороннее владение призван в том числе помочь Леониду Федуну сохранить свои нынешние позиции в клубе.

    Во-первых, владелец получит дополнительные средства, во-вторых, избавится от расходов на содержание спортсооружения (около 300 миллионов рублей в год) и на внедрение на нем системы Fan ID (около 250 миллионов рублей единовременно).

    Как известно, ранее прекратились деловые отношения «Спартака» с рядом спонсоров, что лишило клуб как раз порядка 300 миллионов рублей. Общий бюджет клуба составляет около 5 миллиардов рублей в год.

    Напомним, сообщалось, что «Спартак» в ближайшее время перейдет под управление «Лукойла», а Федун покинет пост главы клуба.

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