ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» Прелюдия к сезону. Нуньес затмил Холанна и Альвареса в матче за Суперкубок
  • 08:42
    • Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага перейдет в «Наполи»
  • 08:29
    • «Фламенго» сообщил о переходе Варелы
  • 08:17
    • «Реал» обыграл «Ювентус» благодаря голам Бензема и Асенсио
  • 08:04
    • «Барселона» выиграла у «Нью-Йорк Ред Буллз»
  • 23:34
    • «Бавария» завоевала Суперкубок Германии, победив «РБ Лейпциг»
    Все новости спорта

    Нижний Новгород — ЦСКА. Смотреть онлайн в прямом эфире

    31.07.2022 в 15:00 начнется матч в РПЛ Нижний Новгород — ЦСКА

    Футбол РПЛ Нижний Новгород ЦСКА Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Нижний Новгород и ЦСКА начнут матч в 15:00 в РПЛ, 31.07.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «ЦСКА» — «Нижний Новгород» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нижний Новгород» — «ЦСКА» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.

      • Календарь и таблица РПЛ

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «ЦСКА»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Нижний Новгород — ЦСКА.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА продлит серию побед?
  • «Нижний Новгород» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Спартак» начинает и выигрывает?!
  • «Спартак» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Отсутствие Мбаппе не поможет «канарейкам»
  • ПСЖ — «Нант». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.04
  • Экспресс дня 31 июля
  • Сегодня в 21:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Спартак — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Англия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Ростов — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рубин — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.74
  • Прогноз на матч Ауда — Валмиера
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Уотфорд — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры