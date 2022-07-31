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    Уго Экитике: Невозможно отказать «ПСЖ», если ты француз

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    Французский нападающий, бывший игрок «Реймса», подписавший контракт с «ПСЖ» Уго Экитике прокомментировал свой трансфер в парижский клуб.

    Уго Экитике
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    Уго Экитике

    «Я встретился с Луисом Кампосом, здесь все и решилось. Это было недавно, почти перед самым трансфером. Я и так хотел перейти в парижский клуб, а беседа с Кампосом еще больше меня убедила. Невозможно отказать "ПСЖ", если ты француз», — сказал форвард Le10Sport.

    20-летний Уго Экитике является воспитанником «Реймса».

    В сезоне-2021/2022 Экитике провёл 26 матчей за «Реймс» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал три голевые передачи. Он неоднократно вызывался в молодёжную сборную Франции.

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