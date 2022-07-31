Илкай Гюндоган о Садио Мане: Я не беспокоюсь, что у него может что-то не получиться в «Баварии»

Немецкий полузащитник «Манчестер Сити»выразил свой восторг новичку «Баварии», а также высказался об активности мюнхенского клуба на трансферном рынке в летнее окно.

«У Садио есть особенность, которая характеризует всю его игру. Он никогда слишком не задумывается о том, что может сделать что-то не так. Он просто делает своё дело на самом высоком уровне. Так что я не беспокоюсь, что у него может что-то не получиться в "Баварии".

Я не ожидал такой активности от "Баварии" в летнее трансферное окно. Видимо, в Мюнхене решили внести изменения в состав. Но я уверен, что у "Баварии" будет очень мощная команда, как и каждый сезон», — приводит слова Гюндогана Sky Germany.

«Бавария» в 10-й раз стала обладателем Суперкубка страны обыграв «РБ Лейпциг» со счетом 5:3. Это рекордный показатель в истории Германии.