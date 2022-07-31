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    Галактионов: По эмоциональной составляющей ничья с ЦСКА сродни победе

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    Тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов оценил ничью с ЦСКА (2:2) в домашнем матче 3-го тура РПЛ.

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    «Второй тайм — ребята поверили в себя, в наши направления и требования, они большие молодцы, то что проявили сумасшедшую самоотдачу, сумасшедшее рвение и заслужили безусловно эту ничью. По эмоциональной составляющей она сродни победе.

    Но самая главная наша победа — это то, что те болельщики, которые сегодня были на стадионе, они аплодировали команде за ее игру, за ее отдачу и этот пазл для нас сейчас очень важен.

    К сожалению, качество с результатом не коррелирует. Нам необходимо время, необходима стабилизация игры для того, чтобы этот пазл совпал», — сказал тренер ТАСС.

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