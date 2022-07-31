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    «Спартаку» надо быть злее и циничнее перед воротами соперника, заявил Абаскаль

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился впечатлениями после матча 3-го тура РПЛ с «Оренбургом» (4:1).

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «В целом анализ по игре положительный. У нас было отличное начало, благодарен и поздравляю игроков с этим. На первых минутах мы использовали стандарт, который готовили.

    На старте второго тайма надо было лучше контролировать и вести игру. Было много пространства, соперник пошел вперед, надо было этим лучше пользоваться.

    Благодарен тем, кто вышел на замену, здорово, что у нас есть игроки, которые выходят, поддерживают темп и усиливают игру. Вообще за четыре матча мы выпустили всех полевых футболистов, кроме вратаря.

    А ошибки были — и они должны служить уроком. Мы еще в начале процесса и будем работать.

    Мы изучали, как соперник действует на угловых. И на дальней штанге у "Оренбурга" есть проблемная зона. Мы отрабатывали розыгрыш с выходом нашего игрока на дальнюю штангу. Да, вратарь там ошибся, в целом это наша конкретная наработка

    Хочу вот отметить: чем больше вижу матчей, то сильнее удивляюсь, как команды в РПЛ отчаянно бьются за очки. Лига в этом плане меня положительно радует.

    Что касается реализации, то да, нам надо быть злее, быть более циничными перед воротами. А еще нужно контролировать игру с первой и до последней минуты», — передает слова Абаскаля Sports.ru.

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