В 20:00 30.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав РПЛ.

Последний матч между собой: «Сочи» — «Ахмат» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сочи» — «Ахмат». Коэффициент ставки — 2.06 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сочи»).

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