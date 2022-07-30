В 21:30 30.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Суперкубке Германии по футболу.

Последний матч между собой: «Бавария» — «РБ Лейпциг» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Бавария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 5.75 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «РБ Лейпциг»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча РБ Лейпциг — Бавария.

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