Хави: Месси заслужил второй шанс в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны»выразил надежду, что форвардвернется в каталонский клуб.

«Я уже говорил, что сосредоточиться на Месси сейчас будет утопией. Я хотел, чтобы этап Месси в "Барселоне" не закончился. Думаю, он заслуживает второй шанс, но в следующем году. У него есть контракт с другим клубом», — цитирует Хави Marca.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года, после того как его контракт с «Барселоной» завершился. Каталонский клуб из-за финансовых проблем не смог продлить соглашение с 34-летним аргентинцем.

В составе «Барселоны» Месси стал 10-кратным чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок страны и восемь раз — Суперкубок. Также он четырежды побеждал в Лиге чемпионов и трижды брал Суперкубок УЕФА.