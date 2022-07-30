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    Хави: Месси заслужил второй шанс в «Барселоне»

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    Главный тренер «Барселоны» Хави выразил надежду, что форвард Лионель Месси вернется в каталонский клуб.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Я уже говорил, что сосредоточиться на Месси сейчас будет утопией. Я хотел, чтобы этап Месси в "Барселоне" не закончился. Думаю, он заслуживает второй шанс, но в следующем году. У него есть контракт с другим клубом», — цитирует Хави Marca.

    Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года, после того как его контракт с «Барселоной» завершился. Каталонский клуб из-за финансовых проблем не смог продлить соглашение с 34-летним аргентинцем.

    В составе «Барселоны» Месси стал 10-кратным чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок страны и восемь раз — Суперкубок. Также он четырежды побеждал в Лиге чемпионов и трижды брал Суперкубок УЕФА.

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