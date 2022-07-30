Гвардиола поделился мыслями о предстоящей чемпионской гонке

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился ожиданиями от предстоящего сезона АПЛ, в котором его команде придется защищать титул чемпиона Англии.

«Не знаю. Если бы я мог предсказывать будущее, то дал бы вам ответ. Обычно в чемпионате много команд, и вы ожидаете борьбу. В гонке за титул АПЛ будет много клубов. У них есть класс в плане тренеров, игроков и истории», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail

Сезон АПЛ стартует 5 августа матчем «Кристал Пэлас» — «Арсенал». «Горожане» встретятся с «Вест Хэмом» 7 августа.

Перед начало сезона АПЛ состоится матч за Суперкубок Англии. 30 июля «Ман Сити» сыграет с «Ливерпулем». Начало в 19:00 мск.