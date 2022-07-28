Циннбауэр: «Локо» не будет прятаться. Мы едем забирать очки у «Зенита»

Главный тренеррассказал о подготовке команды к матчу 3-го тура РПЛ с

«Я не так давно в России, но "Зенит" является самым сильным соперником, исходя из подбора игроков.

Их главный тренер Сергей Семак делает хорошую работу, "Зенит" знает, как играть в последней трети поля у ворот соперника, как конвертировать моменты в голы.

Голевые моменты очень выверены, точны, это они делают за счет быстрого перехода из обороны в атаку. Это сложный соперник, ведь питерцы так же очень хорошо играют в обороне.

Команда не дает сопернику создавать слишком много моментов у своих ворот, мы должны реализовать максимально свои моменты.

Тот факт, что мы играем против действующего чемпиона, сильно мотивирует. Это сильная команда с прекрасным подбором игроков.

Мостовой, Малком, Кассьерра, Барриос — это те игроки, которые обладают большим техническим потенциалом.

Но наша команда не будет прятаться, будет играть, потому что мы едем туда забирать очки. И "Локомотиву" нужно собрать все силы и весь потенциал, чтобы четко знать, в какую систему и стиль мы будем там играть», — сказал тренер «Р-Спорту».